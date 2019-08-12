ВИЧ и информационный вакуум

Буквально несколько дней назад информация о том, что город федерального значения Севастополь, а вместе с ним и Крым в целом заняли лидирующее место в Южном федеральном округе по заболеванию ВИЧ-инфекцией, прошла практически вскользь. Ни на форумах, ни в популярных интернет-группах, ни на круглых столах ТВ теме не уделялось должного внимания. Что было обсуждать гражданам?

То, что в минувшем году в Севастополе зафиксированы 255 человек, которым был поставлен диагноз «ВИЧ-инфекция»?

Это ж не толщина асфальтового покрытия во дворах, даже не проблема не выехавшего на маршрут автобуса. Это «всего лишь» ВИЧ-инфекция. Скукотища, а не тема.

Да, в последние годы общество как-то резко поменяло информационные приоритеты.

Политика, выборы, дебаты депутатов, вечный вопрос ремонта дорог – все, что угодно публикуется в СМИ, только не по-настоящему «болезненные» вопросы.

Парадокс, в 90-х проблема СПИД (ВИЧ) стояла куда менее остро, но она обсуждалась всеми и вся, начиная от бабушек на скамейках, заканчивая депутатским корпусом.

Сегодня же, когда ВИЧ топает по планете семимильными шагами и стал болезнью далеко не асоциальной прослойки общества, о смертельной опасности все вдруг резко замолчали.

Неважно или не хотят сеять панику?

Одно ясно, что замалчивание столь серьезной темы как ВИЧ (СПИД) инфицирование – еще одна из причин распространения болезни. Проблема же не звучит набатом в программах и на страницах информационных агентств, потому она и не интересует горожан, которые даже не догадываются, что, возможно, сами ходят по краю пропасти.

Как рассуждает обыватель, не вникающий в проблему?

«Я веду здоровый образ жизни, значит СПИД – это не про меня», — думает, скорее всего, он.

Между тем, печальная статистика свидетельствует об обратном. Число заболевших ВИЧ и СПИД в нашем городе неумолимо растет. Но выявленные заболевания – всего лишь надводная часть айсберга.

сть еще и латентная категория зараженных людей, тех, кто распространяют заразу, даже не подозревая, что сами заражены. Задумывались ли вы над этой информацией? Вряд ли. Ведь ее не доводят до читателя и слушателя. И с этим информационным вакуумом надо что-то делать. Если, конечно, мы хотим жить в обществе здоровых людей.

Пожалуй, единственная в Севастополе общественная организация – это СРОО «Севастопольские мамы» — теме ВИЧ (СПИД) инфицированию уделяет особое внимание.

Циклы публикаций, информационные блоки, проведение тематических опросов населения, работа в школах, где общественники проводят ликбез среди подростков, призывы сдать тест на ВИЧ – часть работы организации.

После опубликования тревожной информации – роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Севастополе — ситуацию прокомментировала председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева:

«Ситуация с ВИЧ действительно у нас сложная. А самое ужасное, что об этом молчат. Все. Медики, конечно, бьют тревогу, но какие их силы в борьбе? Минимальны.

Некогда прочитала информацию, что раньше пропагандой в области ВИЧ/СПИД в нашей стране занимались организации, которые получали финансирование из-за рубежа.

Они были признаны иностранными агентами и прекратили свою работу в России. Но раньше мы хотя бы от кого-то узнавали, что СПИД – это «чума XX века». А что сейчас? Тишина. Как будто мы давно победили тихую пандемию.

Как видим из скудных информационных сообщений, ВИЧ своё «чёрное» дело не прекратил. Но по факту практически образовался информационный вакуум – болезнь есть, но о ней не говорят, не предупреждают, не сообщают.

Хотя нет, в СМИ сообщения о том, что вирус распространяется ужасающими темпами, появляются регулярно. И все?

Что же делать? Прежде всего, вести активную просветительскую работу. Основная категория риска – люди среднего возраста, поэтому мы по мере сил и возможностей говорим со своей аудиторией на эту тему.

Были и в школах – пробел в знаниях молодежи по теме ВИЧ/ СПИД надежды не внушает. Мы разработали годовую программу в области пропаганды профилактики ВИЧ/СПИД, в ближайшее время представим ее на одобрение в департамент здравоохранения. Надеемся на поддержку, ведь забота о будущем нашей нации – это наша совместная забота».

Пресс-служба СРООО «Севастопольские мамы»

Яна Михайлова

Источник: Портал Информер