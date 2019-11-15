Владелец зоопарков в Крыму Олег Зубков скормил карликовых свиней голодным львам и тиграм

В ялтинском зоопарке «Сказка», из-за претензий местных ветеринаров и штрафов ветеринарного ведомства и отсутствия финансовой поддержки парка-сафари «Тайган» в Крыму, где содержится более тысячи диких животных, Олег Зубков уничтожил карликовых свиней.

«Мы вынуждены были уничтожить коллекцию из двух десятков карликовых свиней в ялтинском зоопарке из-за претензий местных ветеринаров, что свиньи должны жить в безвыгульных помещениях… Это недопустимо для смотровой территории зоопарка», – цитирует Зубкова РИА Новости. По словам Зубкова, ранее зоопарк «Сказка» был оштрафован за то, что посетители кормили маленьких поросят. Карликовые свиньи жили вместе с карликовыми козами и составляли зоологическую коллекцию так называемого «бабушкиного дворика» зверинца.

Зубков уточнил, что также нечем кормить содержащихся в сафари-парке львов, тигров и медведей. «Мы уже уничтожили несколько десятков голов вьетнамских свиней, они были скормлены львам, тиграм. Сейчас стоит вопрос об уменьшении поголовья медведей, львов, тигров. Мы не имеем никаких госдотаций. Поэтому принял решение, что нужно избавляться от части коллекции, а именно – отстреле 30 медведей, которых готовил для парка медведей», – отмечал владелец «Тайгана».

По словам главы госкомитета по ветеринарии Валерия Иванова, к зоопарку и ранее были вопросы — владелец не соблюдал требования по вакцинации животных, которые постоянно контактируют с посетителями. Также зоопарк был оштрафован за то, что позволял его посетителям кормить свиней.

В Госкомветеринарии Крыма говорили, что Олег Зубков распространяет недостоверные сведения в соцсетях, где «зачастую преподносит законные требования органов власти о соблюдении федерального законодательства как несуществующее преследование».

Напомним, что 8 ноября 2019 года Белогорский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова за предоставление услуги «прогулка со львами», не отвечающей требованиям безопасности.

Инцидент, после которого было возбуждено дело на Зубкова, произошел в июле 2018 года.

Как сообщала пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю, туристка из Кировской области вошла на территорию парка, подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Во время фотосъемки лев схватил женщину зубами за руку, в результате чего посетительница парка получила укушенные раны руки, часть из которых – сквозные.

В августе этого года Верховный суд Республики Крым отклонил апелляцию владельца парка львов «Тайган» на запрет предоставления опасной услуги «Прогулки со львами».

Однако Зубков продолжает устраивать прогулки со львами в обход судебного запрета.







Пятница, 15 ноября 2019 г. 188

Источник: Портал Информер