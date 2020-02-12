Владелец парка «Тайган» Олег Зубков освобожден под подписку о невыезде

12 февраля 2020     10
Владелец парка «Тайган» Олег Зубков освобожден под подписку о невыезде

Вечером 11 февраля Верховный суд Крыма отменил решение Белогорского районного суда об аресте владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.
Мера пресечения для бизнесмена заменена на ограничение определенных действий.

«Изучив материалы и доводы, суд постановил: постановление Белогорского районного суда от 3 февраля 2020 года отменить. Изменить меру пресечения в отношении Зубкова на запрет определенных действий. Возложение на подсудимого Зубкова Олега Алексеевича обязанности своевременно и самостоятельно являться по вызову в суд.

Возложить следующие запреты: запретить выходить с 22.00 – 6.00 за прелделы жилого помещения на срок до 3 апреля. Запретить общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу. Подсудимого Зубкова освободить из под стражи в зале суда немедленно», – огласил решение судья Верховного суда Крыма Олег Лебедь.

В ходе заседание было подано три жалобы от трех защитников.

При этом каждый из них попросил суд назначить более мягкую меру пресечения. Один из них попросил суд назначить личное поручительство главы Крыма, его коллега попросил выпустить Зубкова под залог, а третий адвокат – просил вернуть подписку о невыезде. Потерпевшая и ее представитель были не против смягчения меры пресечения для Зубкова.

Сам Зубков был согласен на любую меру пресечения, кроме заключения под стражу.

«Прошу высокий суд отменить меру пресечения в виде нахождение под стражей и применить любую другую обеспечительную меру, не связанную с лишением свободы», – заявил Зубков.



Среда, 12 февраля 2020 г. 229

Источник: Портал Информер

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