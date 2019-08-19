Владелец подрядчика строительства Крымского моста станет «брендом»

Экс-супруга российского миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья регистрирует одноименные бренды – Rotenberg и “Ротенберг” – через ИП Ротенберг Н.С., пишет РБК.

Под этими марками смогут выпускаться парфюмерия, одежда, обувь, продукты питания, алкоголь и даже программы для телемагазинов.

Правда, решений от Роспатента по товарным знакам пока нет.

Реальный проект у Натальи Ротенберг пока один – это линейка кондитерских изделий The World of ARISTOCRATKA, утверждает РБК.

Согласно описанию с сайта проекта, под таким брендом выпускаются гранола, питьевая вода и кондитерские изделия (печенье, конфеты, шоколад, зефир).

«Изящно покоряя сердца, Наталья представляет «Мир Аристократки», который, как она верит, мгновенно очарует вас», — говорится в описании продукции.

Исходя из политики о конфиденциальности, как минимум сайтом управляет компания Segreta London Ltd (хотя из данных британского реестра следует, что она была ликвидирована еще в 2017-м).

На принадлежащем компании сайте размещены логотип Segreta и надпись coming soon («в ближайшее время»).

Из сообщества в Instagram, из нескольких постов которого следует, что продукты должны скоро начать продаваться в “Азбуке вкуса”, “Ленте”, “Перекрестке” и магазинах других крупных ритейлеров.

Есть в России у Ротенберг ИП и Благотворительный фонд Натальи Ротенберг, где она выступает как соучредитель. В 2019 году он привлек 4,6 млн рублейБрак Натальи и Аркадия Ротенберг длился с 2005 по 2013 год. Бракоразводный процесс, который начался с решения мирового судьи судебного участка № 160 Тушинского района Москвы, продолжался затем в Лондоне (Ротенберг фигурировал в материалах дела как «российский гражданин Р.»).

В суде экс-супруга Ротенберга пыталась добиться признания недействительным брачного договора (в случае удовлетворения иска она могла бы претендовать на половину состояния бизнесмена). Процесс завершился в июле 2016 года

Как рассказывала позднее сама Наталья, долей в бизнесе экс-супруга по итогам развода она не получила, согласившись ограничиться недвижимостью и другим имуществом: «Он ни на что не претендовал, отдал все, что мы нажили за мой период. Я очень хорошо отношусь к супругу и всегда ставлю его на пьедестал».

Бизнесмен Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ключевого подрядчика строительства Крымского моста – ООО “СГМ-мост”, свидетельствуют данные “СПАРК-Интерфакса“.

Представитель Ротенберга подтвердил “Интерфаксу” эту информацию.

“СГМ-мост” был создан в 2015 г. для управления проектированием и строительством Крымского моста.

“Дочернее предприятие позволило сконцентрировать все ресурсы для реализации масштабного проекта в единой структуре и повысить прозрачность финансовых потоков”, – пояснил представитель бизнесмена. «СГМ-мост» на полгода раньше срока истечения госконтракта закончил строительство автодорожной части Крымского моста.

В этом году компания достроит железную дорогу через Керченский пролив, добавил представитель Ротенберга.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая 2018 г. На данный момент идет строительство железнодорожных путей. Согласно утвержденному плану, их должны ввести в эксплуатацию в декабре 2019 г.





Понедельник, 19 августа 2019 г. 14963

Источник: Портал Информер