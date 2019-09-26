Владельца катера оштрафовали за нарушения

Транспортной прокуратурой Севастополя проведена проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства при перевозке пассажиров на маломерном судне в акватории Черного моря.

В ходе проверки установлено, что житель Севастополя осуществлял услуги по перевозке пассажиров на маломерном судне за плату в отсутствие лицензии на осуществление данного вида деятельности.

По результатам проверки транспортной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, а именно — осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.

Постановлением мирового судьи гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс рублей.





Четверг, 26 сентября 2019 г. 76

Источник: Портал Информер