Владельца катера оштрафовали за нарушения

Транспортной прокуратурой Севастополя проведена проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства при перевозке пассажиров на маломерном судне в акватории Черного моря.
В ходе проверки установлено, что житель Севастополя осуществлял услуги по перевозке пассажиров на маломерном судне за плату в отсутствие лицензии на осуществление данного вида деятельности.
По результатам проверки транспортной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, а именно — осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.
Постановлением мирового судьи гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс рублей.
Четверг, 26 сентября 2019 г. 76
Источник: Портал Информер