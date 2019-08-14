Владельцев мини-отелей в Крыму освободят от налогов

14 августа 2019     8
Владельцев мини-отелей в Крыму освободят от налогов

На совещании по вопросам Евпаторийского городского округа глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что владельцы мини-отелей, которые легализуют средство размещения, будут на несколько лет освобождены от налогов.

По его словам, внесены предложения, которые поддержаны руководством российского государства, для принятия меры по легализации мини-отелей в правительство РФ. Аксёнов отметил, что на территории Крыма насчитывается 4,5 тысячи мини-отелей, являющиеся по документам индивидуальным жилищным строительством (ИЖС).

«Меры по легализации мы принимаем. Просто я против того, чтобы был выборочный подход – одни работают, их никто не трогает, а других кошмарят по полной программе. Давайте или всех, или никого, – сказал Сергей Аксёнов и дополнил. — Здесь вопрос не в том, чтобы наказать всех людей, а в том, чтобы найти все условия для легализации мини-отелей. Замораживайте в данном случае все проверки, до момента разработки закона. До конца сентября мы проект закона внесём и дальше будем его применять.

 

Тех, кто захочет легализовать мини-отель, освободят от налогов в общей сложности и от земельного налога в том числе. Главный вопрос – архитектурно-градостроительные нормы. Перевести мини-отель, который ничему не соответствует, не знаем ещё как. Придётся, зажмурившись, принимать определённые решение.

 

На региональном уровне нам будут такие полномочия делегированы. Будем разрабатывать для Крыма особый порядок. Сносить и мешать крымчанам вести такую деятельность нельзя – пусть люди зарабатывают. Просто делать это нужно прозрачно, легально. Должны быть простые, понятные налоги, действующие только в сезон, когда есть приток отдыхающих. Чтобы круглый год эта нагрузка не ложилась. К 1 октября эту ситуацию мы отработаем. До принятия такого закона меры воздействия ни к кому не должны применяться».

 

По словам главы Крыма, планируется совещание с прокуратурой. Аксёнов заверяет, что если нужен будет региональный закон, то он появится. 

 

«Но тех, кто не легализируется, и будет понятно, что это мини-отели, для них будет другая стоимость на электроэнергию, газ, воду. Справедливая должна быть ситуация», — заключил крымский лидер. 


Среда, 14 августа 2019 г. 68

Источник: Портал Информер

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