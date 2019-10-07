Владельцу парка «Тайган» отказали в переоформлении земельного участка

7 октября 2019     19
Владельцу парка «Тайган» отказали в переоформлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений РК отказало в переоформлении земельного участка в Белогорском районе, на котором расположен парк львов «Тайган». Об этом сообщил владелец Олег Зубков в своем блоге.

Причиной отказа называется факт расположения на этой территории кафе «Белый лев», которое не попадает под вид разрешенного использования – туристическое обслуживание.

Зубкову посоветовали привести в соответствие вид разрешенного использования участка и повторно обратиться в министерство с соответствующим заявлением.

Сам владелец «Тайгана» заявил, что еще при Украине заключил договор аренды участка площадью 32 гектара для строительства и обслуживания парка львов.

«Договор был подписан с украинской стороны администрацией Крыма на 49 лет. Составной частью проекта генплана Парка львов «Тайган» была и гостиница «Сафари», и кафе «Белый лев», составляющие единый комплекс, предназначенный для обслуживания туристов», – написал Зубков.

Еще в 2015 году он подал документы, необходимые для переоформления договора аренды, однако спустя четыре года так и не получил новый.


Понедельник, 7 октября 2019 г. 399

Источник: Портал Информер

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