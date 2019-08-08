Владимира Путина в телеэфире упоминают в три раза чаще, чем Дмитрия Медведева

8 августа 2019     20
Владимира Путина в телеэфире упоминают в три раза чаще, чем Дмитрия Медведева

Владимира Путина в телевизионном эфире упоминают в 3 раза чаще, чем главу правительства Дмитрия Медведева, в 12 раз чаще лидера ЛДПР Владимира Жириновского и в 20 раз, чем главного коммуниста страны Геннадия Зюганова. Путин в телеэфире с 1 января 2003 года упоминался 272 500 раз. Об этом свидетельствуют данные «Медиалогии».

За последние четыре года, судя по данным экспертов, интенсивность упоминаний Путина сильно возросла В начале президентства Путина для него были придуманы несколько форматов, трансляция которых стала обязательной на ТВ, — это прямая линия, которая проходит с 2001 года, а также большая ежегодная пресс-конференция с участием журналистов.

Политолог Аббас Галлямов вспоминает, что во время президентства Дмитрия Медведева (с 2008 по 2012 годы) на федеральных каналах («Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, РЕН ТВ, «ТВ Центр», ТВС) существовал тандем: если есть сюжет про Медведева, то должен быть сюжет и про работавшего тогда премьер-министром Путина.

«Может, они сами за этим и не следили, но аппарат это контролировал и телевизионщики тоже», — отметил эксперт.

 


Четверг, 8 августа 2019 г. 86

Источник: Портал Информер

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