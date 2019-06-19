Владимиру Путину пришло более миллиона вопросов

19 июня 2019     15
Владимиру Путину пришло более миллиона вопросов

На прямую линию с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов. Об этом сообщил телеканал “Россия-24”.

Прием вопросов начался с 08:00 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня. К 09:00 19 июня их было 1 053 326, из них 616,5 тысяч по телефону и 291,3 тысяч по СМС.

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в Гостином дворе 20 июня. Трансляция начнется в полдень в эфире телеканалов “Первый”, “Россия 1”, “Россия 24”, “НТВ”, “ОТР”, “МИР”, радиостанций “Маяк”, “Вести FM” и “Радио России”.

Напомним, что “Прямая линия с Владимиром Путиным”, – это ежегодный телемост, в ходе которого президент отвечает на вопросы граждан. В этом году мероприятие пройдет в семнадцатый раз.

Первый эфир состоялся в декабре 2001-го, он длился 2 часа 20 минут. В дальнейшем средняя продолжительность выросла до трех-четырех часов. Прошлогодняя прямая линия заняла 4 часа 20 минут.

Источник: Портал Информер

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