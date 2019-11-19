Владимиру Путину рассказали о том, как продаются билеты на поезд в Крым

Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно пользуются колоссальным спросом. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил заместитель председателя правительства России Максим Акимов.

«У нас открыты продажи железнодорожных билетов в Крым. Мы готовы. 24-го – из Москвы, 23-го – из Санкт-Петербурга идут первые пассажирские составы с новыми вагонами, с новым оператором. И, вы знаете, Владимир Владимирович, у нас колоссальный спрос обнаружился, несколько даже неожиданный для нас. Мы продали за первые дни, за двое суток, 10 тысяч билетов. У нас даже с сайтом перевозчика были некоторые проблемы, так много было обращений», – сказал Акимов.

Справка:

Железнодорожное движение по Крымскому мосту будет открыто в конце декабря. По данным компании-оператора пассажирских перевозок «Гранд Сервис Экспресс», между Севастополем и Санкт-Петербургом будут курсировать пять составов с одноэтажными вагонами. Четыре состава с двухэтажными вагонами запустят на линии Симферополь – Москва. 14 ноября федеральное госпредприятие «Крымская железная дорога» проверило готовность железнодорожной инфраструктуры к движению новых вагонов.

Продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября. Их можно приобрести в кассах вокзалов, а также на официальном сайте компании-оператора «Гранд Сервис Экспресс». Первым пассажирским составом, который пересечет Керченский пролив по Крымскому мосту, станет поезд Санкт-Петербург – Севастополь. Из Северной столицы он выйдет в 14.00 23 декабря.

На следующий день, 24 декабря, в 23.45 отправится поезд из Москвы в Симферополь. Поезда из Крыма в Москву и Санкт-Петербург начнут ходить на два дня позже. Оператор рассчитывает в 2020 году перевезти поездами в Крым и обратно 1,8 млн человек.







Вторник, 19 ноября 2019 г. 1115

Источник: Портал Информер