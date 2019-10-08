Владимир Базаров утвержден в должности вице-губернатора Севастополя

8 октября на пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя депутаты рассмотрели вопрос о согласовании Владимира Базарова на должность вице-губернатора.С докладом выступил врио губернатора Михаил Развожаев. Он попросил поддержать депутатов кандидатуру Базарова и отметил, что он несет персональную ответственность за каждого члена своей команды.Судя по выступлению самого Владимира Базарова, своей основной задачей на посту вице-губернатора он считает работу по благоустройству города.

Депутаты интересовались о ливневой канализации, но Владимир Базаров фактически не смог ответить на этот вопрос, переадресовав его своим коллегам по правительству.

В целом, выступление Базарова оказалось весьма слабым, на большинство вопросов он дал крайне расплывчатые и неопределенные ответы. В частности, вице-спикер Татьяна Лобач поинтересовалась кому принадлежат детские площадки, установленные в Севастополе и кто несет ответственность за их содержание. Она также поинтересовалась, почему Владимир Базаров не отвечает в отведенные сроки на депутатские запросы.

На все эти вопросы, Базаров также не дал какого либо внятного ответа, отделавшись лишь общими фразами.

Роман Кияшко обратил внимание Базарова на нетерпимую ситуацию, которая сложилась на рынке наружной рекламы, в результате которой бюджет Севастополя не получают миллионы рублей.

На это Базаров заявил, что соответствующее постановление уже разрабатываются, опять же не назвав, даже примерной даты принятия изменений. В итоге, 18 депутатов проголосовали за кандидатуру Владимира Базарова, один депутат, предпочел воздержаться.





Вторник, 8 октября 2019 г. 91

Источник: Портал Информер