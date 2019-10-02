Владимир Жириновский: «Работу тюрем в России необходимо прекратить!»

Жириновский предложил закрыть все тюрьмы в России. Так политик отреагировал на новость об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Мы вообще должны стремиться к тому, чтобы в будущем закрыть все тюрьмы», — высказался Жириновский в своем telegram-канале.

Он отметил, что «Кресты» (следственный изолятор в Санкт-Петербурге) уже закрыли, осталось поступить так же с другими казенными учреждениями, где отбывают наказание заключенные.

По мнению главы партии либерал-демократов, преступникам бессмысленно ограничивать свободу, нужно предотвращать сами преступления за счет дискуссий в обществе и привития идей гуманизма с детства. В таком случае, как убежден Жириновский, к 2050 году тюрьмы уже не понадобятся.





Среда, 2 октября 2019 г. 1862

Источник: Портал Информер