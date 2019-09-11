Владимир Жириновский решил стать депутатом Заксобрания Севастополя

Избирком Севастополя назвал имена депутатов Законодательного собрания нового состава. Фамилии победителей выборов зачитал председатель Избиркома Сергей Даниленко.

«Определить, что в Законодательное собрание Севастополя второго созыва избрано 24 депутата – 16 по городскому избирательному округу и 8 по одномандатным округам. Список депутатов прилагается. Я хотел бы его огласить», – сказал Даниленко.

Он отметил, что в списке партии «Единая Россия» произошли изменения. Кандидат под №2 Екатерина Алтабаева избрана по мажоритарному округу, поэтому её мандат по списку переходит следующему кандидату. Также кандидаты под №2 и №3 – Александр Витко и Дмитрий Саблин – отказались от своих мандатов. Их места также были отданы следующим в списке кандидатам.

От «Единой России» депутатами стали: Сергей Лисейцев, Евгений Зубарев, Инга Матяж, Екатерина Бубнова, Василий Зубенко, Алексей Климов, Антон Пархоменкo, Вячеслав Камзолов.

От КПРФ: Василий Пархоменко, Роман Кияшко, Сергей Борисов.

От ЛДПР: Владимир Жириновский, Илья Журавлёв, Андрей Куринов.

От партии «Справедливая Россия»: Евгений Дубовик.

От «Партии пенсионеров за социальную справедливость»: Елена Глотова.

По одномандатным округам были избраны и стали депутатами: Татьяна Лобач, Екатерина Алтабаева, Вячеслав Горелов, Владимир Немцев, Татьяна Щербакова, Сергей Колбин, Михаил Чалый, Михаил Брицын.

Сергей Даниленко также отметил, что депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский не подавал заявление в горизбирком с отказом от мандата депутата Законодательного собрания.





Среда, 11 сентября 2019 г. 1139

Источник: Портал Информер