Владимир Жириновский устроил грандиозный скандал в Госдуме (ВИДЕО)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский со скандалом покинул зал заседаний Госдумы. Он выразил свое возмущение тем, что депутаты не стали рассматривать законопроект его однопартийцев об упрощенном гражданстве для иностранцев, чьи родители являются русскими.

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«Вам будет стыдно. Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан», — сказал Жириновский.

Он добавил, что ему «не по пути» с коллегами по парламенту, которые «отказывают в праве стать русскими миллионам граждан».–>

Законопроект ЛДПР предполагал, что иностранцы, у которых в свидетельствах о рождении национальность хотя бы одного из родителей была обозначена как русский, могут получить паспорта РФ в упрощенном порядке.

В частности, предлагалось освободить их от требования непрерывного проживания в России в течение пяти лет, сдачи экзамена по русскому языку и подтверждения постоянного источника доходов.