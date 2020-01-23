Владимир Зеленский заявил о начале переговоров с Россией по обмену пленными

23 января 2020     21
Владимир Зеленский заявил о начале переговоров с Россией по обмену пленными

Переговоры Киева и Москвы об обмене всеми задержанными в России украинцами начались. Об этом сообщил  президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украинцев, которые находятся на территории России», – сказал он.По словам Зеленского, существует два списка. Один касается обмена с республиками Донбасса, второй имеет отношение к гражданам Украины, которые находятся в российских тюрьмах.



Четверг, 23 января 2020 г. 471

Источник: Портал Информер

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