Владимир Зеленский заявил о начале переговоров с Россией по обмену пленными

Переговоры Киева и Москвы об обмене всеми задержанными в России украинцами начались. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украинцев, которые находятся на территории России», – сказал он.По словам Зеленского, существует два списка. Один касается обмена с республиками Донбасса, второй имеет отношение к гражданам Украины, которые находятся в российских тюрьмах.







Четверг, 23 января 2020 г. 471

Источник: Портал Информер