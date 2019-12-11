Владимир Зеленский придет к каждому российскому телезрителю

11 декабря 2019     18
Владимир Зеленский придет к каждому российскому телезрителю

11 декабря на российском телеканале ТНТ начинается показ сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли.

Зеленский сыграл в сериале учителя истории Василия Голобородько, который недоволен состоянием страны.

В порыве гнева он произносит речь, в которой грозится устроить президенту жизнь простого учителя, а простому учителю, наконец, позволить жить так, как живет президент. Этот монолог записывают ученики и выкладывают в сеть. После чего герой Зеленского становится популярным и выигрывает на президентских выборах.

Сериал «Слуга народа» с оригинальной сатирой на современную политику и отношения народа и власти стал самым успешным проектом на украинском телевидении.



Среда, 11 декабря 2019 г. 6

Источник: Портал Информер

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