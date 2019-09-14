Владимир Зеленский рассказал о том, что он скажет Путину при личной встрече

Владимир Зеленский при встрече с российским лидером Владимиром Путиным собирается сказать ему «очень много всего». Об этом он заявил журналистам на прошедшем в Киеве форуме YES.

Корреспонденты также спросили Зеленского о том, есть ли у него стратегия в отношениях с Россией. Президент Украины ответил на вопрос утвердительно.

Напомним, что 8 сентября Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе него политики обсудили проблемы урегулирования внутриукраинского конфликта.

Накануне новоиспеченный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между странами.





Суббота, 14 сентября 2019 г. 64

Источник: Портал Информер