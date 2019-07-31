Владимир Мединский провел в Севастополе совещание по развитию двух ключевых музеев

Министр культуры РФ Владимир Мединский провел в Севастополе совещание с руководителями двух федеральных музеев – Херсонеса Таврического и музея Героической обороны Севастополя.

На повестке дня вопросы реставрации, строительства новых объектов, создание комфортной туристической инфраструктуры.

«На лицо огромный прогресс, который происходит в двух знаковых музеях. Речь идет не только о создании новых объектов и реставрации.

Все, кто приходит на Малахов курган и в Херсонес, видят позитивные изменения. Нужно делать все, чтобы приезжающие сюда туристы чувствовали себя комфортно и в жару, и в холод, поэтому необходимо детально прорабатывать вопрос инфраструктуры», – сказал Владимир Мединский.

Среди проблемных вопросов министр культуры назвал неисполнительность подрядчиков, с чем связан перенос сроков окончания реставрации Исторического бульвара и завершение строительства фондохранилища музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Правительство Севастополя готово обеспечить все условия для комфортного функционирования музеев: в сентябре музею Героической обороны Севастополя будет передан земельный участок под парковку в районе Исторического бульвара, также городом дорабатывается транспортно-логистический проект подъезда к территории Херсонеса.

«Херсонес Таврический и музей Героической обороны Севастополя – это любимые места прогулок и досуга севастопольцев и гостей города. Музеи становятся местами для проведения исторических реконструкций и театральных фестивалей. Мы активно включаем посещение этих двух музеев в образовательные планы школьников и студентов. Сейчас прорабатывается вопрос единого «школьного абонемента» для посещения музеев», – отметил и.о. вице-губернатора Иван Кусов.





Среда, 31 июля 2019 г. 344

Источник: Портал Информер