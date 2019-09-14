Владимир Немцев избран председателем Законодательного собрания Севастополя

Утром 14 сентября открылось первое заседание Законодательного собрания Севастополя второго созыва. Согласно регламенту, заседание открыл старейший депутат – представитель КПРФ Василий Пархоменко.Он информировал присутствующих о том, что на заседании городского парламента присутствуют депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, член Совета Федерации Андрей Турчак, представители прокуратуры, ЧФ РФ и общественности города.Депутаты Заксобрания также поприветствовали экс-депутата городского совета Севастополя Владимира Галичего, освобожденного ранее по российско-украинскому обмену удерживаемыми лицами. Напомним, что 13 сентября Галичий вернулся в Севастополь.

На первом заседании выступил глава Избиркома Севастополя Сергей Даниленко, который рассказал о том, как в Севастополе прошли выборы депутатов. После его выступления все парламентарии были приведены к присяге.

Затем депутаты приступили к выборам председателя Заксобрания. Депутат от “Единой России” Татьяна Лобач выдвинула кандидатуру Владимира Немцева. Других кандидатур депутаты не предложили.

Не возникло у парламентариев и вопросов к претенденту на пост главы Заксобрания. Единственным выступающим по данному вопросу оказался врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, который выразил надежду на эффективную совместную работу нового состава Заксобрания и правительства города. Он также пожелал депутатскому корпусу успешной работы на благо всех севастопольцев.В итоге в бюллетень для тайного голосования была внесена только одна кандидатура – представитель “Единой России” Владимир Немцев.

Председатель счетной комиссии Илья Журавлев подвел итоги тайного голосования. Выяснилось, что за кандидатуру Немцева проголосовали все 24 депутата. Таким образом, он избран на должность председателя Заксобрания единогласно.





Суббота, 14 сентября 2019 г. 313

Источник: Портал Информер