Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, представителями президента при рассмотрении документа в нижней палате парламента будут сенатор Андрей Клишас, депутат Госдумы Павел Крашенинников и заслуженный юрист России Талия Хабриева.

Они являются сопредседателями рабочей группы по подготовке предложений о поправках к Конституции.

Группа уже разработала свои предложения президенту. Как следует из документа, корректировки требуют статьи 75, 78, 81, 97, 114, 83, 102, 103, 110, 119, 125, 129, 132 Конституции.







Понедельник, 20 января 2020 г. 1467

Источник: Портал Информер