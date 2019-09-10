Владимир Путин внес три кандидатуры на должность главы Крыма

Президент России внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. Об этом 10 сентября сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что наиболее вероятным кандидатом будет Сергей Аксёнов.

«Президент внес на рассмотрение три кандидатуры: Аксёнова, Шперова и Богатыренко. Аксёнов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно», – сказал Константинов.

Сергей Богатыренко – руководитель крымского отделения КПРФ, Павел Шперов – депутат Госдумы от ЛДПР.

Напомним, что Сергей Аксёнов официально занимает пост главы Крыма с октября 2014 года, когда его по предложению президента утвердил Госсовет Крыма. До этого он с 27 февраля 2014 года занимал должность премьер-министра Крыма и и.о. главы республики.





Вторник, 10 сентября 2019 г. 237

Источник: Портал Информер