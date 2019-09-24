Владимир Путин встретился с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной

24 сентября 2019     16
Владимир Путин встретился с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной. Обсуждалась ситуация с финансированием в строительной отрасли, в том числе привлечение средств граждан для строительства жилья с использованием эскроу-счетов.

Президент также заслушал информацию об общем положении в макроэкономике и отметил необходимость подключения местных властей развитию социальной инфраструктуры.

В.Путин: Местные власти, региональные власти должны подключаться, потому что инфраструктура, прежде всего социальная инфраструктура – это их забота.

Э.Набиуллина: Потому что иначе этот проект делается нерентабельным и для банков.

В.Путин: Абсолютно верно.

Э.Набиуллина: Поэтому процесс идет не без проблем, но, на наш взгляд, во-первых, мы уже видим, что это повышает прозрачность строительной отрасли, и понятно, какие финансовые потоки. И главное, конечно, это защищает права людей, дольщиков. И это более цивилизованный способ.

В.Путин: Я вас очень прошу внимательно за этим наблюдать, потому что очень важно своевременно скоординировать эту работу: финансовые учреждения с одной стороны, застройщик со второй, местные власти, которые должны поработать над этой инфраструктурой, региональные должны поддержать. И федеральное правительство тоже”.


Вторник, 24 сентября 2019 г. 60

Источник: Портал Информер

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