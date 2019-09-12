Владимир Путин выпил стопку водки через 20 лет (ВИДЕО)

12 сентября 2019     21
Владимир Путин выпил стопку водки через 20 лет (ВИДЕО)

ВДагестане российский президент Владимир Путин выпил стопку водки вместе с участниками народного ополчения, отражавшими нападения боевиков на республику в 1999 году.

20 лет назад глава государства на подобной встрече оставил рюмку нетронутой, пообещав осушить ее только тогда, когда будут выполнены все задачи.

«Мы не можем позволить себе ни секунды слабости. Потому что если мы это сделаем, то получится, что погибшие погибли напрасно. Мы обязательно выпьем за них. Но пить будем потом, когда задачи принципиального характера будут решены», — заявил Путин в 1999 году, произнося тост.

Сегодня президент посетил Дагестан по случаю 20-й годовщины отражения нападения боевиков на республику и вновь встретился с ополченцами.

Видео, на котором Владимир Путин выпивает стопку водки, появилась в twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».

«Сказал — сделал. Спустя 20 лет Путин выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане», — сопровождается запись.

Президент посетит село Ботлих, жители которого в 1999 году первыми приняли удар террористов, а также мемориал памяти ботлихцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане и в ходе боевых действий августа-сентября 1999 года.


Четверг, 12 сентября 2019 г. 99

Источник: Портал Информер

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