Владимир Путин даст старт движению пассажирских поездов в Крыму

12 декабря 2019     18
Владимир Путин даст старт движению пассажирских поездов в Крыму

Владимир Путин даст старт движению пассажирских поездов по Крымскому мосту 23 декабря. Об этом сообщило издание Daily Storm со ссылкой на собственный источник. В честь открытия железнодорожного движения состоится торжественная церемония с участием главы государства.

Первый состав с пассажирами проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря. Это будет поезд Санкт-Петербург – Севастополь. 

Напомним, что по данным компании-оператора пассажирских перевозок, между Севастополем и Санкт-Петербургом будут курсировать пять составов с одноэтажными вагонами.

Четыре состава с двухэтажными вагонами запустят на линии Симферополь – Москва.

Прямой поезд между Севастополем и Москвой начнет курсировать только весной 2020 года.

Автодорожную часть Крымского моста также открывал президент России Владимир Путин. 15 мая 2018 года он лично проехал за рулем грузовика «КамАЗ» в автоколонне со строителями транспортного перехода. Движение для всех автомобилей было запущено 16 мая 2018 года в 5.25.

Грузовые поезда запустят по Крымскому мосту в июне 2020 года.



Четверг, 12 декабря 2019 г. 151

Источник: Портал Информер

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