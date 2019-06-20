Владимир Путин дважды прослезился в течение «Прямой линии»

Президент России Владимир Путин с дрожью в голосе и слезами в глазах ответил сегодня в ходе “Прямой линии” на вопрос, бывает ли ему стыдно и за что.

Он заметил, что, конечно, бывает, как и любому нормальному человеку. Также рассказал один случай из своей жизни.

“Это было в начале 2000-х годов. Я много передвигался, много ездил, страна была в очень сложном положении. Мы прилетели в какой-то регион, уже конец рабочего дня. К ночи, темно. Слякоть, грязь. Я по этой слякоти шел к машине, и вдруг появилась женщина преклонного возраста. Она что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени. Отдала мне записку”, – вспомнил Путин.

По его словам, на этом месте голос его задрожал и начали появляться слезы в глазах.

Он взял записку у женщины и отдал ее своим помощникам, которые потом ее потеряли.

“Никогда этого не забуду”, – чуть ли не плача сказал Путин.

Он добавил, что ему до сих пор за это стыдно, поэтому все, что попадает в руки с тех пор, он “старается отработать”.