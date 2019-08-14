Владимир Путин заявил, что ожидает снижения ставок по ипотеке

Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией. Об этом он заявил 14 августа в ходе встречи с главой банка ВТБ Андреем Костиным.

Как сообщается на сайте Кремля, в ходе рабочей встречи стороны обсудили переход работы строительного комплекса России с банковской системой на эскроу-счета.

По словам Костина, в настоящее время виден «позитивный результат этой работы».

«Мыльных пузырей» в сфере ипотечного кредитования в ВТБ не наблюдают, отметил глава банка. «Вы всегда спрашиваете стоимость ипотеки: по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9», — сказал Костин.

«Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции», — отметил Путин.





Среда, 14 августа 2019 г. 147

Источник: Портал Информер