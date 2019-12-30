Владимир Путин, наверное, все-таки поздравит Владимира Зеленского с Новым годом

На вопрос журналиста о том, может ли Путин отдельно поздравить Зеленского,Песков ответил:, — «Возможно, будут добавления к этой информации».

«Не все лидеры вошли в сообщения. При необходимости будет добавлена информация», — сказал Песков.

Владимир Путин возможно все-таки поздравит Владимира Зеленского с Новым годом. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в ходе пресс-конференции для журналистов.

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