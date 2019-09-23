Владимир Путин назвал главную угрозу человечеству

23 сентября 2019     15
Владимир Путин назвал главную угрозу человечеству

Владимир Путин считает, что главной угрозой и вызовом для всего человечества являются онкологические заболевания. Об этом он заявил на форуме в Москве.

«Тяжелые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний – сегодня это вызов для всего человечества. И чтобы ответить на него, добиться настоящего прорыва, необходима широкая международная кооперация», – сказал Путин.

По его словам, в рамках международного сотрудничества необходим обмен лучшими клиническими практиками. Нужно искать и находить нестандартные меры на основе междисциплинарного подхода, интегрировать в поиск возможности ядерных и цифровых технологий, новейших достижений в сфере биологии, химии, генетики, а также других отраслей фундаментальной науки.

Как подчеркнул Владимир Путин, Россия открыта для такого партнерства.

«Эта работа, безусловно, требует партнерства врачебного, научного, образовательного сообщества, органов государственной власти, НКО, волонтерских объединений», – заключил российский президент.

Он также отметил необходимость широкого использования передового российского и зарубежного опыта в деле борьбы с раком.


Понедельник, 23 сентября 2019 г. 43

Источник: Портал Информер

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