Владимир Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками, а Дмитрия Козака — заместителем главы АП

24 января Владимир Путин назначил экс-министра экономического развития Максима Орешкина и бывшего главу Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента. Глава государства также назначил на пост замглавы администрации президента Дмитрия Козака.
«Назначить Орешкина Максима Станиславовича помощником Президента Российской Федерации <…> Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником Президента Российской Федерации», — сообщается на сайте Кремля. Оба указа вступают в силу с момента подписания.
Также президент внес изменения в положение об администрации главы государства, увеличив число заместителей АП с двух до трех. На новый пост был назначен Дмитрий Козак, ранее он был вице-премьером.
Пятница, 24 января 2020 г. 225
Источник: Портал Информер