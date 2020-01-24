Владимир Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками, а Дмитрия Козака — заместителем главы АП

Также президент внес изменения в положение об администрации главы государства, увеличив число заместителей АП с двух до трех. На новый пост был назначен Дмитрий Козак, ранее он был вице-премьером.

«Назначить Орешкина Максима Станиславовича помощником Президента Российской Федерации <…> Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником Президента Российской Федерации» , — сообщается на сайте Кремля. Оба указа вступают в силу с момента подписания.

24 января Владимир Путин назначил экс-министра экономического развития Максима Орешкина и бывшего главу Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента. Глава государства также назначил на пост замглавы администрации президента Дмитрия Козака .

Владимир Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками, а Дмитрия Козака — заместителем главы АП 24 января Владимир Путин назначил экс-министра экономического развития Максима Орешкина и бывшего главу Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента. Глава государства также назначил на пост замглавы администрации президента Дмитрия Козака. …



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