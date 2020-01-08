Владимир Путин направил телеграммы соболезнования президентам Украины и Ирана

8 января 2020     16
Владимир Путин направил телеграммы соболезнования президентам Украины и Ирана

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Владимиру Зеленскому после крушения украинского «Боинга» в Иране. Об этом сообщается на сайте Кремля 8 января.

В сообщении говорится, что российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.Владимир Путин также направил телеграмму президенту Ирана Хасану Рухани, в которой также выразил соболезнования «в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран».

 

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества», — написал Путин.

Самолет «Международных авиалиний Украины» со 168 пассажирами летел в Киев и разбился рано утром 8 января, в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране через несколько минут после взлета. Никто не выжил. Среди погибших было 11 граждан Украины, большая часть из них — пилоты и бортпроводники.

Как сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в Twitter, на в самолете находились 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, а также по три гражданина Великобритании и Германии.



Среда, 8 января 2020 г. 39

Источник: Портал Информер

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