Владимир Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии и эпидемию коронавируса

«Говорили также и о коронавирусе в контексте потенциального влияния ситуации на тренды в мировой экономике», — заявил Песков.

По словам Пескова, президент и члены Совбеза обсудили напряженную обстановку в сирийской провинции Идлиб, которая вызвана активностью террористов, находящихся в регионе.

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков .

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