Владимир Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии и эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент и члены Совбеза обсудили напряженную обстановку в сирийской провинции Идлиб, которая вызвана активностью террористов, находящихся в регионе.
«Говорили также и о коронавирусе в контексте потенциального влияния ситуации на тренды в мировой экономике», — заявил Песков.
Пятница, 14 февраля 2020 г. 100
Источник: Портал Информер