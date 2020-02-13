Владимир Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»

13 февраля 2020     9
Владимир Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»

Владимир Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама». Об этом он заявил в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.

По словам Путина, этого не будет, пока он находится на посту президента.

Глава государства уже касался этой темы. Так, в ноябре прошлого года он заявил в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям, что надеется на то, что в России никогда не будет заменено понятие «мама».
Подобную практику, распространенную в ряде западных государств, ранее критиковали и другие представители российской власти, в частности спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Справка:

Слова «родитель №1» и «родитель №2» используются, например, в официальных документах в США с 2011 года. Аналогичная практика существует и во Франции, где «отец» и «мать» были заменены на такие же понятия в школьных формулярах.



Четверг, 13 февраля 2020 г. 1437

Источник: Портал Информер

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