Владимир Путин отказался считать партию «Единая Россия» «бандой патриотов»

Во время прямой линии президент России сам обратил внимание и зачитал вопрос, который появился на экране его монитора:

Куда страну ведет эта банда патриотов из «Единой России»?Владимир Путин сказал, что должен отреагировать на «вопрос политического характера», чтобы не возникло впечатления, что во время прямой линии от таких вопросов стараются уйти.

Отвечая на этот вопрос, президент сказал, что люди, которые берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, являются зрелыми людьми, главной целью жизни и политической карьеры которых является укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге.

Президент не стал называть бандой руководство страны периода 90-х годов, но отметил, что в то время Россия находилась на грани потери суверенитета: были полностью развалены социальная сфера и промышленность, а также утрачена оборонка.Владимир Путин отметил, что не все, кто находился в руководстве страны в те годы, несут ответственность за случившееся со страной, но есть и такие, которые должны за это нести ответственность.

Президент подчеркнул, что не хочет называть этих чиновников бандой, но результат их работы он увидел.