Владимир Путин поблагодарил военных моряков за проведенные учения в Черном море

9 января 2020     8
Владимир Путин поблагодарил военных моряков за проведенные учения в Черном море

 

Владимир Путин поблагодарил моряков за проведенные учения в Черном море и поздравил их с Новым годом. Об этом сообщил «Интерфакс».

«В походе вы уже давно, семь месяцев, соскучились по дому, скоро вернетесь. Всего вам самого доброго. Спасибо за сегодняшний день, до свидания», – сказал президент.

Отмечается, что встреча с моряками прошла в кают-компании ракетного крейсера «Маршал Устинов», где на время маневров был развернут походный штаб. Президент также оставил запись в книге почетных посетителей корабля.

 

 

«Поздравляю с Новым 2020 годом, с проведенными учениями. Желаю удачи. Благодарю за службу!» – написал он от руки.

 



Четверг, 9 января 2020 г. 140

Источник: Портал Информер

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