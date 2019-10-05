Владимир Путин поздравил российских учителей с праздником

По его словам, педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране. Путин пожелал учителям успехов и подчеркнул, что от их самоотдачи зависит, сможет ли школа отвечать вызовам времени.

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