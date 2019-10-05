Владимир Путин поздравил российских учителей с праздником

Алексей Никольский/РИА «Новости»/Reuters
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником. Сообщение обнародовано на сайте Кремля.
По его словам, педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране. Путин пожелал учителям успехов и подчеркнул, что от их самоотдачи зависит, сможет ли школа отвечать вызовам времени.
Глава государства также оценил «целое созвездие» молодых преподавателей и директоров школ.
Сегодня, 5 октября, отмечается День учителя.
Суббота, 5 октября 2019 г. 313
Источник: Портал Информер