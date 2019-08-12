Владимир Путин положительно оценил опыт врио губернатора Севастополя

Опыт работы в регионах России должен помочь врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву трудиться на благо жителей города. Об этом сказал Владимир Путин во время встречи с врио губернатора.

“Вы человек опытный, показали хорошую работу в ряде регионов России, и у вас есть и опыт работы на федеральном уровне”, – отметил президент на совещании, которое прошло 12 августа.

Как подчеркнул Путин, Развозжаеву в своей работе следует опираться на собственный опыт, и “на тех людей, которые хорошо знают регион, город, в том числе на депутатский корпус, и работали с ними очень тесно совместно ради людей, которые здесь живут”.

Он также отметил, что глава Севастополя работал “ради достижения наших общих целей по развитию страны в целом и этого чрезвычайно важного, стратегически важного для нас региона”.





Понедельник, 12 августа 2019 г. 1907

Источник: Портал Информер