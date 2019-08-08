Владимир Путин посетит Севастополь на следующей неделе

Как стало известно “ИНФОРМЕРу” от хорошо осведомлённого источника, на следующей неделе Владимир Путин планирует посетить Севастополь.

Источник отметил, что глава государства собирается присутствовать на открытии III международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе на показе балета “Спартак”.

Как сказал наш источник, во время своего визита в Севастополь президент России проведет неформальные встречи с врио губернатора Михаилом Развожаевым.

Напомним, что Фестиваль оперы и балета в Херсонесе является знаковым событием российской культуры и занимает ведущее место среди праздников классического искусства.

Справка:

Балет Арама Хачатуряна в трех действиях «Спартак» в постановке Юрия Григоровича.

Прославленную постановку в рамках международного фестиваля исполнят мировые звезды балета:

– Сергей Полунин – известнейший танцовщик современности, лауреат международных конкурсов, дипломант Национального театрального фестиваля «Золотая Маска»;

– Озиель Гоунео (Osiel Gouneo) – премьер Баварского государственного балета, лауреат международных конкурсов артистов балета в Варне (серебряная медаль) и Пекине (золотая медаль).

– коллектив Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

В рамках выступления яркими декорациями для легендарной постановки станут впечатляющие исторические ландшафты Херсонеса. Это произведет неизгладимое впечатление на зрителей и гостей мероприятия и станет ярким открытием фестиваля.





Четверг, 8 августа 2019 г. 9944

Источник: Портал Информер