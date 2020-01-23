Владимир Путин предложил провести встречу глав России, Китая, США, Франции, Великобритании

Владимир Путин в ходе визита в Израиль предложил в 2020 году провести встречу глав России, Китая, США, Франции, Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, страны-основательницы ООН должны показать пример в борьбе с антисемитизмом. Он подчеркнул, что эти пять стран «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».Путин также отметил, что уже обсудил эту идею с некоторыми коллегами, получил положительные отклики. Он подчеркнул, что встреча, посвященная мировым проблемам, может быть организована в любой точке мира.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже поддержал предложение Владимира Путина. Об этом он заявил на Всемирном форуме памяти холокоста.







Четверг, 23 января 2020 г. 133

Источник: Портал Информер