Владимир Путин предоставил гражданство РФ двум представительницам флорентийской аристократической семьи Строцци

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ двум представительницам флорентийской аристократической семьи Строцци.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В российское гражданство приняты княжны Ирина Луиза и Наталия Констанца Строцци Майорка Ренци.

Девушки являются потомками первых русских эмигрантов и итальянских аристократов.

В списке их знаменитых предков Лиза Герардини, которая позировала Леонардо да Винчи во время работы над Джокондой. Это было доказано итальянскими экспертами по генеалогии и истории.

«Это замечательная новость, мы очень рады», — сказала Наталия по телефону ТАСС, узнав от корреспондента агентства о подписанном главой российского государства указе.

Наталия, балерина и актриса, а Ирина, опытный менеджер и предприниматель, часто бывают в России и отлично говорят по-русски. Семья Строцци много делает для распространения русской культуры в Италии.

При их непосредственной поддержке во Флоренции прошло несколько крупных художественных выставок из российских музеев.