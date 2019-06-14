Владимир Путин предоставил гражданство РФ двум представительницам флорентийской аристократической семьи Строцци

14 июня 2019     22
Владимир Путин предоставил гражданство РФ двум представительницам флорентийской аристократической семьи Строцци

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ двум представительницам флорентийской аристократической семьи Строцци.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В российское гражданство приняты княжны Ирина Луиза и Наталия Констанца Строцци Майорка Ренци

Девушки являются потомками первых русских эмигрантов и итальянских аристократов. 

В списке их знаменитых предков Лиза Герардини, которая позировала Леонардо да Винчи во время работы над Джокондой. Это было доказано итальянскими экспертами по генеалогии и истории.

«Это замечательная новость, мы очень рады», — сказала Наталия по телефону ТАСС, узнав от корреспондента агентства о подписанном главой российского государства указе.

Наталия, балерина и актриса, а Ирина, опытный менеджер и предприниматель, часто бывают в России и отлично говорят по-русски. Семья Строцци много делает для распространения русской культуры в Италии.

При их непосредственной поддержке во Флоренции прошло несколько крупных художественных выставок из российских музеев.

Источник: Портал Информер

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