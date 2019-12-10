Владимир Путин предупредил об опасности этнических чисток на Донбассе

10 декабря 2019     18
Владимир Путин предупредил об опасности этнических чисток на Донбассе

Владимир Путин высказал своё мнение по поводу установления Украиной контроля на участке границы между Республиками Донбасса и Россией.

Он заметил, что нельзя согласиться на уступки Украине и отдать украинским военным контроль над границей, поскольку Зеленский не способен контролировать боевиков-националистов.

Он уверен, что неонацисты устроят в Донбассе резню, как это было в Сребренице во время распада Югославии.

«Украинская сторона всё время ставит вопрос — дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну я представляю, что дальше начнётся. Сребреница будет! Вот и всё. Мы же видели, как Зеленский вёл дискуссию с националистами.

Непонятно, кто там сильнее, что там произойдёт и кто будет руководить националистами, когда они туда (в Донбасс) войдут без обеспечения гарантий людям», — сказал Владимир Путин во время ответов на вопросы журналистов.



Вторник, 10 декабря 2019 г. 119

Источник: Портал Информер

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