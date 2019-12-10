Владимир Путин предупредил об опасности этнических чисток на Донбассе

Владимир Путин высказал своё мнение по поводу установления Украиной контроля на участке границы между Республиками Донбасса и Россией.

Он заметил, что нельзя согласиться на уступки Украине и отдать украинским военным контроль над границей, поскольку Зеленский не способен контролировать боевиков-националистов.

Он уверен, что неонацисты устроят в Донбассе резню, как это было в Сребренице во время распада Югославии.

«Украинская сторона всё время ставит вопрос — дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну я представляю, что дальше начнётся. Сребреница будет! Вот и всё. Мы же видели, как Зеленский вёл дискуссию с националистами.

Непонятно, кто там сильнее, что там произойдёт и кто будет руководить националистами, когда они туда (в Донбасс) войдут без обеспечения гарантий людям», — сказал Владимир Путин во время ответов на вопросы журналистов.







Вторник, 10 декабря 2019 г. 119

Источник: Портал Информер