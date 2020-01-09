Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Севастополь

9 января 2020     6
Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Севастополь

Владимир Путин посетил совместные учения Черноморского и Северного флотов в Черном море. 

В ходе учений экипажи фрегата ЧФ «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подлодки «Колпино» выполнили пуски ракетами «Калибр».

Ракетные катера «Ивановец» и «Набережные Челны» выполнили стрельбы противокорабельными ракетами «Москит». С берега комплекс «Утёс» нанес ракетный удар по целям, имитирующим корабли условного противника.

 

В ходе учений парой истребителей Миг-31К была выполнена боевая стрельба ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов.

В маневрах также приняли участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Непрерывное визуальное наблюдение за ходом учений обеспечивали беспилотники.

От Северного флота в маневрах приняли участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и ракетный крейсер «Маршал Устинов», на борту которого был развернут походный штаб, на котором находились Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель учений главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.«Учения прошли успешно», – доложил Путину Евменов по их окончании. Президент отдал приказ о завершении учений.

 

Ожидается также, что Путин проведет в Севастополе совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

Одной из тем обсуждения станет подготовка специалистов для военной отрасли. Ожидается, что Путин посетит севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища, встретится со преподавателями и курсантами.

 



Четверг, 9 января 2020 г. 2346

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Правительство Севастополя решило купить шлем
Правительство Севастополя решило купить шлем. Зачем?

Правительство Севастополя не перестает удивлять севастопольцев и всех жителей России своим бесконечным полетом фантазии. Так, на днях был обнародован перечень технологий, техники и оборудования, …


Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Севастополь
Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Севастополь

Владимир Путин посетил совместные учения Черноморского и Северного флотов в Черном море.  В ходе учений экипажи фрегата ЧФ «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» …


Появилось видео участия Владимира Путина в учениях в Чёрном море
Появилось видео участия Владимира Путина в учениях в Чёрном море

Президент России из штаба, расположенного на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов», следил за совместными учениями Черноморского и Северного флотов. Источник: …


Следователи Керчи проверят врача, сломавшего позвоночник пациентке
Следователи Керчи проверят врача, сломавшего позвоночник пациентке

Следственный Комитет проведёт проверку мануального терапевта после причинения тяжёлой травмы позвоночника керчанке. Женщина обратилась к врачу в клинику с сильными …


«Черные риелторы» споили россиянина и продали его квартиру
«Черные риелторы» споили россиянина и продали его квартиру

В Нижнем Новгороде супружеская пара «черных риелторов» споила россиянина и продала его квартиру за 1,65 миллиона рублей, а взамен, чтобы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты