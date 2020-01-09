Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Севастополь

Владимир Путин посетил совместные учения Черноморского и Северного флотов в Черном море.

В ходе учений экипажи фрегата ЧФ «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подлодки «Колпино» выполнили пуски ракетами «Калибр».

Ракетные катера «Ивановец» и «Набережные Челны» выполнили стрельбы противокорабельными ракетами «Москит». С берега комплекс «Утёс» нанес ракетный удар по целям, имитирующим корабли условного противника.

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В ходе учений парой истребителей Миг-31К была выполнена боевая стрельба ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов.

В маневрах также приняли участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Непрерывное визуальное наблюдение за ходом учений обеспечивали беспилотники.

От Северного флота в маневрах приняли участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и ракетный крейсер «Маршал Устинов», на борту которого был развернут походный штаб, на котором находились Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель учений главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.«Учения прошли успешно», – доложил Путину Евменов по их окончании. Президент отдал приказ о завершении учений.

Ожидается также, что Путин проведет в Севастополе совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

Одной из тем обсуждения станет подготовка специалистов для военной отрасли. Ожидается, что Путин посетит севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища, встретится со преподавателями и курсантами.







Четверг, 9 января 2020 г. 2346

Источник: Портал Информер