Владимир Путин приедет в Крым на открытие железнодорожного моста

Владимир Путин заявил, что он планирует приехать на открытие Крымского моста на Крымский полуостров на следующей неделе. Об этом он заявил 19 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
«Крымчане ждут вас на следующей неделе в Крыму, где, мы слышали, вы откроете железнодорожную ветку Крымского моста», – сказала крымская журналистка.
«Точно», – подтвердил президент.
Напомним, что открытие железнодорожного сообщения через Крымский мост запланировано на 23 декабря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал открытие железнодорожного сообщения материковой части России с Крымом одним из важнейших событий уходящего года для страны.
Четверг, 19 декабря 2019 г. 64
Источник: Портал Информер