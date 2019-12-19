Владимир Путин приедет в Крым на открытие железнодорожного моста

Владимир Путин заявил, что он планирует приехать на открытие Крымского моста на Крымский полуостров на следующей неделе. Об этом он заявил 19 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

«Крымчане ждут вас на следующей неделе в Крыму, где, мы слышали, вы откроете железнодорожную ветку Крымского моста», – сказала крымская журналистка.

«Точно», – подтвердил президент.

Напомним, что открытие железнодорожного сообщения через Крымский мост запланировано на 23 декабря.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал открытие железнодорожного сообщения материковой части России с Крымом одним из важнейших событий уходящего года для страны.







Четверг, 19 декабря 2019 г. 64

Источник: Портал Информер