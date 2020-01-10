Владимир Путин призвал власть работать над улучшением жизни в Крыму

Владимир Путин призвал власть сосредоточиться на улучшении жизни в Крыму. Об этом он заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития региона.

«Но первое – это дальнейшее повышение качества жизни простых крымчан. Что я имею в виду: это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день: ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, благоустройство придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных», – сказал Путин.

Он отметил, что за минувшие после возвращения Крыма в Россию годы сделано много, но этого пока недостаточно.

«Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался. Но то, что сделано – я имею в виду и Крымский мост, энергосеть, газоснабжение, федеральные трассы, аэропорт – это только базовые условия для развития. За этим должны последовать результаты», – сказал президент.

Путин также перечислил основные показатели социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

В частности, по информации президента, благодаря принятым мерам промышленное производство в Крыму выросло почти вдвое, а в Севастополе – в 2,5 раза, а уровень безработицы в республике сократился с 7,2% в 2015 году до 5,5% в 2019-м, в Севастополе – с 8,3% до 4,1%.







Пятница, 10 января 2020 г. 457

Источник: Портал Информер