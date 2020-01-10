Владимир Путин примет участие в совещании, посвященном развитию Крыма

10 января 2020     14
Владимир Путин примет участие в совещании, посвященном развитию Крыма

 

В Ялте президент РФ Владимир Путин проведет совещание с руководителями Крыма и Севастополя по вопросам социально-экономического развития полуострова. 

Ожидается, что будут подведены итоги первых пяти лет после возвращения Крыма в Россию, а также пройдет обсуждение дальнейших планов экономического развития РК.  

Предполагается, что будут затронуты темы исполнения мероприятий федеральной целевой программы, выполнения целей национальных проектов и другое.

В совещании под руководством президента России примут участие представители органов исполнительной власти Крыма и Севастополя во главе с Сергеем Аксёновым и Михаилом Развожаевым.

Напомним, что вчера Владимир Путин побывал в Севастополе. В акватории Черного моря прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов, за ходом которых президент наблюдал с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов».



Пятница, 10 января 2020 г. 104

Источник: Портал Информер

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