Владимир Путин примет участие в совещании, посвященном развитию Крыма

В Ялте президент РФ Владимир Путин проведет совещание с руководителями Крыма и Севастополя по вопросам социально-экономического развития полуострова.

Ожидается, что будут подведены итоги первых пяти лет после возвращения Крыма в Россию, а также пройдет обсуждение дальнейших планов экономического развития РК.

Предполагается, что будут затронуты темы исполнения мероприятий федеральной целевой программы, выполнения целей национальных проектов и другое.

В совещании под руководством президента России примут участие представители органов исполнительной власти Крыма и Севастополя во главе с Сергеем Аксёновым и Михаилом Развожаевым.

Напомним, что вчера Владимир Путин побывал в Севастополе. В акватории Черного моря прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов, за ходом которых президент наблюдал с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов».







Пятница, 10 января 2020 г. 104

Источник: Портал Информер