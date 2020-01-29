Владимир Путин прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса

Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса. На совещании о мерах по предупреждению инфекции он впервые прокомментировал эпидемию.

По его словам, специфика китайского коронавируса в том, что это новое явление.

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было.

Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос – насколько мы готовы к этому вызову», — сказал Путин.

Он добавил, что российские власти делают все, чтобы неожиданности, которые возникают перед ними, не стали неожиданностями для граждан страны.

Также отметил, что все страны ежегодно теряют людей от пневмонии и гриппа, однако перел мировым сообществом, стоит задача эти потери минимизировать. По его словам, коронавирус- явление новое, здесь важно подготовиться к этому вызову. Он отметил, что правительство уже приняло ряд превентивных мер

«Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы», — сказал Путин.

В совещании в Кремле, посвященной эпидемии коронавируса, принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о подготовленном министерством проекте временных рекомендаций по лечению коронавируса 2019-nCoV. По его словам, Минздрав уже получил последние клинические рекомендации от коллег из Китая, которые учтут в документе.

Источник: Портал Информер