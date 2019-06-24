Президент России Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через территорию России, но при условии наличия на транспорте пломб системы «ГЛОНАСС» (российский аналог GPS).

На официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации 24 июня были опубликованы соответствующие поправки в изданный ранее указ президента.

Согласно документу, изменения коснутся украинских товаров, которые перевозятся в страны Средней Азии через территорию России.

Правительству было поручено создать условия для контроля и определить порядок проверок транспортных средств и товаров украинского происхождения.

Водителю при перевозке продукции из Украины будут выдавать специальный талон. В случае нарушений его будут аннулировать. Пломбы системы «ГЛОНАСС» будут использоваться для отслеживания движения транспорта с украинским товаром.

Указ вступит в силу с 1 июля.