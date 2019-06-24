Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров

24 июня 2019     17
Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров

Президент России Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через территорию России, но при условии наличия на транспорте пломб системы «ГЛОНАСС» (российский аналог GPS).

На официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации 24 июня были опубликованы соответствующие поправки в изданный ранее указ президента.

Согласно документу, изменения коснутся украинских товаров, которые перевозятся в страны Средней Азии через территорию России.

Правительству было поручено создать условия для контроля и определить порядок проверок транспортных средств и товаров украинского происхождения.

Водителю при перевозке продукции из Украины будут выдавать специальный талон. В случае нарушений его будут аннулировать. Пломбы системы «ГЛОНАСС» будут использоваться для отслеживания движения транспорта с украинским товаром.

Указ вступит в силу с 1 июля.

Источник: Портал Информер

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