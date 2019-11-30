Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов

На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов, которые отказываются показывать сюжеты на этнические темы и привлекают некомпетентных экспертов, стравливающих народы. Об этом рассказывается в материале МК.

На предвзятость телевидения Владимиру Путину пожаловались сразу несколько членов совета.

Сначала президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге рассказала, что этническая тема не занимает руководство телеканалов.

От таких проектов они отказываются либо под предлогом слабого зрительского интереса, либо из-за отсутствия денег.

“Мы слышим: если будут информационные поводы – драка, Чемодановка – мы, конечно, осветим. А еще расскажем про Сабантуй и Масленицу. Но если хотите что-то еще, то подумайте и найдите бюджет”, – сказала Лянге.

“Вообще-то федеральные каналы немало денег получают. Счет идет на миллиарды. Вот был тут у меня недавно руководитель одного телеканала. Опять деньги просил”, – посетовал в ответ Путин.

Он отметил, что сюжеты на этническую тему, безусловно, должны присутствовать в программах и телепередачах.

В такой стране, как Россия, нет вопроса важнее межэтнических отношений, “если мы хотим добиться единства”.

“Вы мне потом на ухо шепните, кто именно сказал, что никому не интересно. Это ложный тезис“, – сказал Путин.

Однако на этом претензии к руководству госканалов не закончились.

Особое возмущение членов совета вызывают многочисленные ток-шоу, к участию в которых привлекаются некомпетентные ораторы. По словам председателя конгресса поляков Галины Романовой, такие эксперты-всезнайки зачастую публично оскорбляют поляков, а также государство, с которым они связаны по крови.

Путин признал, что проблема существует, она недопустима.

“Мы можем повлиять, если это официальные лица. Но когда это идет от политических деятелей… Вы же видите, что у нас и в парламенте иногда звучат нелицеприятные вещи. Насколько это возможно, я постараюсь эту ситуацию поправить”, – сказал Путин.

“Эксперты не контролируют свои слова”, – пожаловался председатель Совета федеральной национально-культурной автономии курдов Фархат Патиев. По его словам, одна из передач, где обсуждали курдов, вызвала негодование курдской общины.

“А на каком канале была такая передача?”, – уже ледяным голосом поинтересовался Путин.

Патиев сказал, что так называемые эксперты искажали историю, называли курдов разными словами и пытались стравить их с другими народами, в частности, с армянами.

“Я не знаю, кто там чего нес. Какую ахинею… Думаю, что у людей должно быть достаточно здравого смысла, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с позицией официальной российской власти”, – заявил Путин.

Он заверил, что у России с курдским народом всегда были очень добрые и хорошие отношения.“Позитив, которого удалось добиться на границе Турции и Сирии, это делается при поддержке курдов и в их интересах. Люди это понимают и относятся там к нам с душой и любовью”, – отметил Путин.

Он еще раз подчеркнул, что мнения так называемых экспертов не отражают “ни точку зрения телеканала, ни тем более официальных властей РФ”.

Источник: Портал Информер