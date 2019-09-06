Владимир Путин рассказал о самом красивом месте в мире

6 сентября 2019     9
Владимир Путин рассказал о самом красивом месте в мире

Самым красивым местом в мире является Камчатка. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — сказал Путин.

Он также отметил, что Камчатка – это бриллиант России.

Так Путин отреагировал на выступление основателя единственного в России музея вулканов «Вулканариум» на Камчатке Сергея Самойленко, который рассказал о перспективах создания музея РГО на Камчатке и о бесплатных кружках для детей.

Владимир Путин отметил, что социальная деятельность музейного комплекса сводит к минимуму рентабельность.

Президент России назвал инициативу замечательной, поскольку предприниматели делают правильное дело. Он отметил, что Российское географическое сообщество выделит деньги, чтобы поддержать музей.

 


Пятница, 6 сентября 2019 г. 3

Источник: Портал Информер

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