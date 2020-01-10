Владимир Путин рассказал о том, когда в Крым пойдут грузовые поезда

Грузовое сообщение по Крымскому мосту будет открыто 1 июля 2020 года. Об этом во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя заявил Владимир Путин.

По его словам, с 1 июля по мосту железнодорожные перевозки товаров будут осуществляться в регулярном режиме.Напомним, что пассажирское железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было открыто 23 декабря. На торжественной церемонии присутствовал Владимир Путин.







Пятница, 10 января 2020 г. 469

Источник: Портал Информер