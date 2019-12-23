Владимир Путин: «Россия восстановила железнодорожное сообщение с Крымом»

23 декабря 2019     14
Владимир Путин: «Россия восстановила железнодорожное сообщение с Крымом»

Россия восстановила железнодорожное сообщения с Крымом по новому и более надежному маршруту. Об этом 23 декабря  после поездки по Крымскому мосту на поезде заявил президент России Владимир Путин.

«Хочу вам сказать, что мы не запускаем его сначала, а мы восстанавливаем это движение, потому что впервые движение между Петербургом и Крымом (а первый поезд был Петербург – Севастополь) было организовано 145 лет назад.

 

И за всю историю российского государства на протяжении последних лет прерывалось только три раза: во время Октябрьской революции 1917 года, затем во время Великой Отечественной войны и в 2014-м.

 

Но вы восстановили это. Восстановили, правда, по другому, но надежному, крепкому маршруту. Я вас с этим поздравляю. Это – большое событие», – сказал Путин, обращаясь к мостостроителям.

 

Строительство Крымского моста, по словам президента, доказало, что Россия может возводить сложнейшие объекты мирового уровня.

«Важно не только то, что после открытия автомобильного моста уже миллионы автомобилей проехало, и не то, что миллионы пассажиров будут перевезены (поездами) уже в следующем году, а это тоже, конечно, большое событие.

 

Планируется 14 млн пассажиров и около 13 млн грузов перевести в следующем году. Важнее даже другое обстоятельство.

 

Важнее то, что вы своей работой, своим талантом, настойчивостью и целеустремленностью показали, что Россия в состоянии делать мирового уровня инфраструктурные проекты.

 

Ведь это – самый большой мост не только в России, но и самый большой мост в Европе. И вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты», – сказал Путин.

 

Он также подчеркнул, что в последующие годы в нашей стране начнут возводиться и другие масштабные инфраструктурные проекты.



Понедельник, 23 декабря 2019 г. 334

Источник: Портал Информер

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